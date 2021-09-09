Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.61
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 сентября 21, 12:24
В Раде назвали сроки нового транша МВФ
МВФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Условием его получения являются законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год.
Народный депутат от Слуги народа, глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября. Об этом он в четверг 9 сентября, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Потому что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы мы получили транш. Все что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет, мы с этим не соглашаемся и это не реализовывается", - отметил Гетманцев.

Он также рассказал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год.

"Потому что впервые в истории Украины мы с вами верстаем бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет Министров, а приняли во внимание в июле этого года. Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП", - заявил он, добавив, что параметры определены и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву
Украина может получить два транша МВФ - НБУ
Получить второй транш от МВФ ожидают до сентября 2021
Глава Минфина о транше МВФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В МинВОТ прокомментировали паспортизацию Донбасса
noimageКСУ рассмотрит законность камер автофиксации на дорогах
noimageВ Украине за сутки привили 161 тысячу человек
noimageВ Карпатах произошло землетрясение
noimageВ Украине максимальный с мая прирост COVID
Лента новостей