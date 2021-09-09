В Раде назвали сроки нового транша МВФ

Народный депутат от Слуги народа, глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш МВФ в первой декаде октября. Об этом он в четверг 9 сентября, рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.





"Потому что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы мы получили транш. Все что необходимо сделать от нас (это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год) нужно выполнить. Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы соглашаемся должно отвечать требованиям народа Украины. Если нет, мы с этим не соглашаемся и это не реализовывается", - отметил Гетманцев.





Он также рассказал, что в этом году парламенту будет проще рассматривать бюджет на следующий год.





"Потому что впервые в истории Украины мы с вами верстаем бюджет на основе бюджетной декларации, которую утвердил Кабинет Министров, а приняли во внимание в июле этого года. Бюджетная декларация – это документ среднесрочного бюджетного планирования на три года и там уже на следующий год заложены параметры бюджета относительно инфляции, роста средней зарплаты, минимальной зарплаты, роста ВВП", - заявил он, добавив, что параметры определены и проект бюджета должен отвечать бюджетной декларации.



