Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 сентября 21, 10:42
ООН рассмотрит ситуацию на Донбассе
ООН
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В повестку дня 76-й сессии ГА ООН включили вопрос ситуации на оккупированных территориях Украины.
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила в Twitter Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины.

"Только что большинством голосов Генеральная Ассамблея ООН одобрила решение о сохранении важного для Украины пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" и включила его в проект повестки дня 76-й сессии Генассамблеи", - заявила Джапарова.

Она отметила, что за такое решение проголосовали - 71 членов организации, против - 12, воздержались - 45. 

Также она поблагодарила все страны, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования.

"Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается в поле зрения ГА ООН. Действия России, которые подрывают авторитет Генассамблеи, заслуживают только на всеобщее осуждение", - добавила Эмине Джапарова.

Ежегодно в сентябре в Нью-Йорке начинается очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционно, в конце месяца проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Закон об олигархах Рада рассмотрит осенью
ООН возобновляет полеты в Афганистан
На Донбассе тяжело ранен военный
На Донбассе четыре обстрела, без потерь
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи
noimageСША увеличат оборонную помощь Украине
noimageВ Украине новый суточный рекорд COVID-вакцинации
noimageВ Украине 3,6 тысяч новых случаев COVID
noimageСутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых
Лента новостей