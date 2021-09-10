ООН рассмотрит ситуацию на Донбассе

Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщила в Twitter Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины.





"Только что большинством голосов Генеральная Ассамблея ООН одобрила решение о сохранении важного для Украины пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" и включила его в проект повестки дня 76-й сессии Генассамблеи", - заявила Джапарова.





Она отметила, что за такое решение проголосовали - 71 членов организации, против - 12, воздержались - 45.





Также она поблагодарила все страны, которые поддержали Украину и международный правопорядок во время голосования.





"Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается в поле зрения ГА ООН. Действия России, которые подрывают авторитет Генассамблеи, заслуживают только на всеобщее осуждение", - добавила Эмине Джапарова.





Ежегодно в сентябре в Нью-Йорке начинается очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Традиционно, в конце месяца проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.



