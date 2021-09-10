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Новости
Украина
10 сентября 21, 10:45
Транзит газа через Украину снизился на 15%
газ
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В сентябре транзит российского газа снизится до минимально предусмотренных контрактом 109 млн куб. м/сутки.
В январе-августе 2021 года транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины составил около 29,45 млрд м³ – на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (34,8 млрд м³). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) в четверг, 9 сентября.

ОГТСУ обращает внимание, что на аукционе 16 августа Газпром забронировал на сентябрь всего 4% (0,65 млн куб. м/сутки) от предложенных 15 млн куб. м/сутки дополнительных гарантированных транзитных мощностей через ГТС Украины. Таким образом, в текущем месяце транзит снизится до минимально предусмотренных контрактом 109 млн куб. м/сутки.

По мнению главы оператора Сергея Макогона, следствием такой транзитной политики российского монополиста стало рекордное подорожание газа в Европе.

"Украина постоянно предлагает дополнительные транзитные мощности для снабжения дополнительных объемов газа в ЕС. Однако Газпром, к сожалению, постоянно отказывается от них. Создается впечатление, что таким поведением "Газпром" не только стимулирует дальнейший рост цен на газ в ЕС, но и посылает крайне прозрачные сигналы в Европу, что дополнительные объемы газа возможны только через Северный поток-2, – отметил он.

Напомним, в 2020 году транзит газа через ГТС Украины составил 55,8 млрд куб. м, что на 37,7% меньше, чем за 2019 год (89,6 млрд куб. м). При этом Газпром заплатил $2,11 млрд за весь законтрактованный объем в размере 65 млрд кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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