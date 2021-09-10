Контроль за ношением масок в Украине усилят

В Украине планируют ужесточить контроль за ношением масок в местах общественного пользования. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.





По его словам, к контролю противоэпидемиологических мер привлекут правоохранителей.





"Мы начнем с показательных рейдов. И это будут, скорее всего, объекты инфраструктуры", - сказал санврач.





Он отметил, что в Украине стали "слишком легко" относиться к масочному режиму, а некоторые инфраструктурные объекты - несут угрозу.





"Мы понимаем, что, например в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется ровным счетом ничего и об этом есть сообщения в СМИ", - сказал он.





Известно, что в прошлом году Рада приняла два закона о наказании за нарушение масочного режима: для граждан штраф составляет от 170 до 255 гривен, для юридических лиц - от 3,4 тысячи до 5 100 гривен.





В свою очередь, Кузин не исключил, что наказание за несоблюдение масочного режима усилят.



