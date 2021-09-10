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Новости
Украина
10 сентября 21, 10:47
Контроль за ношением масок в Украине усилят
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Минздрав с Нацполицией прорабатывают более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты в Украине.
В Украине планируют ужесточить контроль за ношением масок в местах общественного пользования. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой. 

По его словам, к контролю противоэпидемиологических мер привлекут правоохранителей. 

"Мы начнем с показательных рейдов. И это будут, скорее всего, объекты инфраструктуры", - сказал санврач. 

Он отметил, что в Украине стали "слишком легко" относиться к масочному режиму, а некоторые инфраструктурные объекты - несут угрозу. 

"Мы понимаем, что, например в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется ровным счетом ничего и об этом есть сообщения в СМИ", - сказал он.

Известно, что в прошлом году Рада приняла два закона о наказании за нарушение масочного режима: для граждан штраф составляет от 170 до 255 гривен, для юридических лиц - от 3,4 тысячи до 5 100 гривен.

В свою очередь, Кузин не исключил, что наказание за несоблюдение масочного режима усилят. 

Источник: https://korrespondent.net/
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