Как будут работать школы с низкими показателями вакцинации

В случае перехода той или иной области в "желтую" зону и отсутствия в ней необходимого количества вакцинированных работников школ, педагогические советы должны будут переводить такие заведения на дистанционный режим работы. Об этом в четверг, 9 сентября в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1 + 1, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.





Он подчеркнул, что работать в таких регионах смогут лишь те школы, где будет вакцинировано более 80% персонала.





В то же время, он отметил, что за последний месяц число учителей, которые получили первую дозу вакцины, значительно выросло.





"Число учителей, которые получили первую дозу вакцины, действительно увеличилось. Мы видим за последний месяц прирост 10-15% ", - отметил Кузин.





Учитывая тенденцию, в МОЗ решили немного ослабить требования и считать 80% с учетом тех работников школ, которые получат даже лишь одну дозу вакцины.





"Была предложена такая норма, чтобы школы не работали, если там меньше 80% вакцинированного персонала. Такая норма была зафиксирована в соответствующем постановлении, сейчас она пересматривается. Мы понимаем, что даже несмотря на то, что запущены механизмы по работе мобильных бригад или следующие, чтобы формировались прививочные пункты на территории учебного заведения, к сожалению, педагоги прививаются довольно медленными темпами. Поэтому сейчас мы будем предлагать эту норму немного облегчить. И это облегчение будет заключаться в том, что в "желтой" и "оранжевой" зонах мы будем считать 80% даже от первой дозы вакцины. Этого будет достаточно, чтобы школа работала", - сказал Кузин.



