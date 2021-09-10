Украина готова "взять Донецк и Луганск" - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, которые находятся на временно неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом в четверг, 9 сентября, он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".





В то же время, Данилов отметил, что освобождение Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.





"Наша армия может выполнить любую задачу. Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?", - сказал он.



