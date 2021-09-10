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Новости
Украина
10 сентября 21, 11:02
Украина готова "взять Донецк и Луганск" - Данилов
Алексей Данилов
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Секретарь СНБО высоко оценил уровень украинской армии и заверил, что та может выполнить любую задачу.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия готова освободить Донецк и Луганск, которые находятся на временно неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом в четверг, 9 сентября, он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу".

В то же время, Данилов отметил, что освобождение Донбасса силовым путем приведет к большому количеству жертв.

"Наша армия может выполнить любую задачу. Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто будет нести ответственность?", - сказал он.

Источник: https://korrespondent.net/
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