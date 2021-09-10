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Новости
Украина
10 сентября 21, 11:40
За подделку COVID-сертификатов возбудили 30 уголовных дел
сертификат
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Уголовная ответственность грозит не только тем, кто создал фальшивку, а и тем, кто приобрел такой документ.
В Украине за подделку сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции возбудили 30 уголовных дел. Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1 заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. 

"Что касается подделок. Сейчас уже 30 уголовных производств есть по тем случаям, когда было зафиксировано подделку документов или сертификата о вакцинации", - сказал Кузин в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он же отметил, что правительство инициировало законопроект, которым вводится ответственность за фальсификацию таких документов или внесение недостоверных данных в электронную систему здравоохранения.

Как ранее  РБК-Украина рассказали в киберполиции, за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление можно сесть на 5 лет в тюрьму. 

Также за использование подделок в Украине предусмотрено наказание - от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Внесение ложной информации в электронную систему МОЗ медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.

Если в систему войдет тот, кто по закону не имеет к ней доступа, - ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет тюрьмы.

Источник: https://korrespondent.net/
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