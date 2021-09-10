Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 сентября 21, 11:52
Сутки в ООС: 12 обстрелов, двое раненых
донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Раненых военных транспортировали в госпиталь. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого – удовлетворительное.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, в результате которых двое военнослужащих ранены. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что сепаратисты использовали запрещенное оружие - крупнокалиберные пулеметы и минометы.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого – удовлетворительное", - указано в сводке.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 11 нарушений, ранен боец ВСУ
На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ
Сутки в ООС: три обстрела, ранен боец ВСУ
На Донбассе снова обстрелы, ранено еще два бойца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи
noimageСША увеличат оборонную помощь Украине
noimageВ Украине новый суточный рекорд COVID-вакцинации
noimageВ Украине 3,6 тысяч новых случаев COVID
noimageЗа подделку COVID-сертификатов возбудили 30 уголовных дел
Лента новостей