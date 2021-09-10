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Новости
Украина
10 сентября 21, 11:55
В Украине новый суточный рекорд COVID-вакцинации
вакцина
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В течение суток работало 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 337 центров вакцинации.
За минувшие сутки, 9 сентября, от коронавируса в Украине вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Отмечается, что одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 106 573.

В течение суток работало 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 337 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине проведено 10 407 825 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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