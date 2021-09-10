В Украине новый суточный рекорд COVID-вакцинации

За минувшие сутки, 9 сентября, от коронавируса в Украине вакцинировали рекордное количество людей -173 615 граждан. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.





Отмечается, что одну дозу получили - 67 042 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 106 573.





В течение суток работало 1 010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 337 центров вакцинации.





С начала вакцинальной кампании в стране привито 5 789 254 человека. Одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 618 573 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).





Всего в Украине проведено 10 407 825 прививок.



