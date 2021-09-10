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Новости
Украина
10 сентября 21, 11:59
США увеличат оборонную помощь Украине
Оксана Маракарова
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Начинается новый этап двустороннего сотрудничества, на котором помощь Вашингтона Киеву по оборонне против российской агрессии будет расширена, считает Маркарова.
США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, эта помощь будет расширяться. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маракарова в интервью Суспільному.

По ее словам, США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться", - сказала посол.

Кроме того, была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в Черноморском регионе.

"В развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение (по стратегическим основам оборонного партнерства, - ред.) является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", - добавила Маркарова.

Она также подчеркнула, что и Белый дом и Конгресс США имеют политическую волю увеличивать оборонную помощь Украине.

Источник: https://korrespondent.net/
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