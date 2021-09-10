10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября верующие вспоминают трагические события прошлого, эта дата наполнена запретами, которые ни в коем случае нельзя нарушать.
День, когда православные верующие отдают дань памяти насильственной смерти Иоанна Предтечи, считается скорбным днем с многочисленными запретами.
Что следует сделать 11 сентября?
Выделите время, чтобы посетить церковь, поставить свечу, попросить прощения за свои грехи и попросить для своей семьи благополучия у Иоанна Предтечи.
В семейном кругу ведите себя тихо, песни, танцы по запретом.
Церковь призывает не проводить в этот день любые таинства, крестины, венчания, не стоит и жениться (ничего хорошего из брака не выйдет).
Кроме того, нельзя брать в руки нож, резать что-то круглое, употреблять в пищу помидоры, арбузы и капусту.
Данные запреты связаны с тем, как именно Иоанн принял мученическую смерть.
Ознакомьтесь с основными, чтобы провести этот день правильно.
Что нельзя делать 11 сентября
1. Под запретом мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты, следует соблюдать строгий пост и много молиться.
2. Нельзя спорить и ввязываться в конфликты с близкими людьми.
3. Воздержитесь от нарезания продуктов круглой формы.
4. Отдельной строкой идет запрет на нарезание хлеба в этот день.
5. Нельзя заниматься рукоделием, уборка в доме, в саду или на огороде тоже считается грехом.
Отложите все дела, которые не являются срочными или обязательными.
6. Не стоит танцевать, петь и веселиться. Помните, что день посвящен трагическим событиям.
7. 11 сентября — не тот день, когда можно употреблять алкоголь или удовлетворять свои гастрономические потребности.
8. Особенное внимание приходится уделять питанию: согласно народным поверьям, 11 сентября не стоит есть с круглой тарелки и употреблять в пищу красные продукты.
9. Не повышайте голос, разговаривайте негромко.
10. Нежелательно выносить какие-то предметы из дома, даже мусор, а также одалживать деньги.