10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября верующие вспоминают трагические события прошлого, эта дата наполнена запретами, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

День, когда православные верующие отдают дань памяти насильственной смерти Иоанна Предтечи, считается скорбным днем с многочисленными запретами.

Что следует сделать 11 сентября?





Выделите время, чтобы посетить церковь, поставить свечу, попросить прощения за свои грехи и попросить для своей семьи благополучия у Иоанна Предтечи.





В семейном кругу ведите себя тихо, песни, танцы по запретом.





Церковь призывает не проводить в этот день любые таинства, крестины, венчания, не стоит и жениться (ничего хорошего из брака не выйдет).

Кроме того, нельзя брать в руки нож, резать что-то круглое, употреблять в пищу помидоры, арбузы и капусту.





Данные запреты связаны с тем, как именно Иоанн принял мученическую смерть.