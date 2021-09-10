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10 сентября 21, 18:24
10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи
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Что категорически запрещено делать 11 сентября?
11 сентября верующие вспоминают трагические события прошлого, эта дата наполнена запретами, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

День, когда православные верующие отдают дань памяти насильственной смерти Иоанна Предтечи, считается скорбным днем с многочисленными запретами. 

Что следует сделать 11 сентября?

Выделите время, чтобы посетить церковь, поставить свечу, попросить прощения за свои грехи и попросить для своей семьи благополучия у Иоанна Предтечи.

В семейном кругу ведите себя тихо, песни, танцы по запретом.

Церковь призывает не проводить в этот день любые таинства, крестины, венчания, не стоит и жениться (ничего хорошего из брака не выйдет).
Кроме того, нельзя брать в руки нож, резать что-то круглое, употреблять в пищу помидоры, арбузы и капусту.

Данные запреты связаны с тем, как именно Иоанн принял мученическую смерть.

Ознакомьтесь с основными, чтобы провести этот день правильно. 



Что нельзя делать 11 сентября

1. Под запретом мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты, следует соблюдать строгий пост и много молиться. 

2. Нельзя спорить и ввязываться в конфликты с близкими людьми. 

3. Воздержитесь от нарезания продуктов круглой формы.

4. Отдельной строкой идет запрет на нарезание хлеба в этот день. 

5. Нельзя заниматься рукоделием, уборка в доме, в саду или на огороде тоже считается грехом.

Отложите все дела, которые не являются срочными или обязательными. 

6. Не стоит танцевать, петь и веселиться. Помните, что день посвящен трагическим событиям.

7. 11 сентября — не тот день, когда можно употреблять алкоголь или удовлетворять свои гастрономические потребности.

8. Особенное внимание приходится уделять питанию: согласно народным поверьям, 11 сентября не стоит есть с круглой тарелки и употреблять  в пищу красные продукты.

9. Не повышайте голос, разговаривайте негромко.

10. Нежелательно выносить какие-то предметы из дома, даже мусор, а также одалживать деньги.

Источник: tv.ua
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