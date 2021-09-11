Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 сентября 21, 10:07
На Донбассе погиб военный, трое бойцов ранены
военный
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате обстрела со стороны российских боевиков на Донбассе погиб военнослужащий, трое получили осколочные ранения

Военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований сегодня, 11 сентября 2021 года, трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

С начала суток противник дважды обстрелял позиции украинских войск. В районе Новогнатовки боевики применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм, в районе Золотого-4 огонь велся из ручных противотанковых гранатометов, подстволььных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате огня российских боевиков один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, трое военных – осколочные ранения.

Раненым бойцам оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь, состояние их здоровья – средней тяжести.

За прошедшие сутки, 10 сентября, враг восемь раз нарушал режим прекращения огня, бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

19 августа 2021 года от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский. 

22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение. 

23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков.  

24 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения. 

27 августа в результате обстрела со стороны боевиков в районе ответственности ОТГ Восток погиб военнослужащий.
liga.net
Ещё по теме:
В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны
В Афганистане началось вооруженное сопротивление "Талибану"
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина наращивает темпы вакцинации
noimageВ Украине за сутки 3,8 тысяч случаев COVID
noimageСутки на Донбассе: один погибший, трое раненых
noimageКулеба: Нужно следить за учениями РФ и Беларуси
noimageВенедиктова встретилась с президентом ЕСПЧ
Лента новостей