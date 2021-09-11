На Донбассе погиб военный, трое бойцов ранены

Военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований сегодня, 11 сентября 2021 года, трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

С начала суток противник дважды обстрелял позиции украинских войск. В районе Новогнатовки боевики применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм, в районе Золотого-4 огонь велся из ручных противотанковых гранатометов, подстволььных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате огня российских боевиков один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, трое военных – осколочные ранения.

Раненым бойцам оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь, состояние их здоровья – средней тяжести.

За прошедшие сутки, 10 сентября, враг восемь раз нарушал режим прекращения огня, бойцы ВСУ открывали ответный огонь.





22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.





23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков.





24 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения.





27 августа в результате обстрела со стороны боевиков в районе ответственности ОТГ Восток погиб военнослужащий.