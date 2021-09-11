Что будет с ценами на продукты до конца года?

В этом году погода позволит украинским аграриям собрать рекордный урожай зерновых. Правда, ждать дешевого хлеба и муки не приходится – если цены на мировых рынках будут оставаться высокими, то и в наших магазинах эти продукты подорожают. Но не хлебом единым живут граждане, поэтому мы решили выяснить, что будет с другими продуктами питания.

Традиционно в сентябре хозяйственные граждане закупаются овощами на зиму. На оптовых рынках они забивают багажники машин сетками с луком и картошкой. Возможно, им проще было бы покупать это по мере необходимости на рынках и в магазине, а не заниматься заготовкой и хранением запасов на зиму, но опыт предков не позволяет отказаться от этой привычки.

К тому же цены в сентябре самые низкие на овощи нового урожая, а кто знает, что там будет зимой. Кстати, в этом году цены на некоторые овощи ниже прошлогодних.

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, по сравнению с прошлым годом, на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% — картофель, 4% — капуста и лук.

Эксперты говорят, что цены на картофель могут продолжать снижаться вплоть до конца октября. По данным профильного издания AgroTimes, цена на картофель стабилизируется только в ноябре, когда его полностью соберут и заложат в хранилища. До этого времени картошка точно не должна подорожать.

Фермеры говорят, что в этом году они прогнозируют цену на картофель на уровне 5-6 грн за килограмм. Если же цена будет падать ниже этих отметок, то чиновники могут попытаться искусственно поднять цены. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что Украина введет эмбарго на импорт российского и белорусского картофеля. Это со временем может привести к росту цен на внутреннем рынке.

А вот луком уже можно закупаться. Похоже, он сейчас находится на минимальных в этом году ценовых уровнях. Мониторинг цен на оптовых рынках южных областей показывает рост цен на лук длительного хранения. Эксперты Agro-Timesговорят, что несколько дней назад фермеры предлагали лук длительного хранения по 6 грн/кг, а сейчас цена выросла до 7-7,5 грн/кг.

Что касается цен на свеклу и морковь, то тут пока прогнозы делать рано. Сбор этих культур начнется ориентировочно через месяц, и урожайность во многом будет зависеть от погоды, которая установится в ближайшие недели.

В этом году яблоки, которые могут храниться до следующего лета, собирают в среднем на две недели позже. Виновата в этом все та же поздняя весна. Несмотря на это, первые данные относительно урожая и цен на яблоки должны порадовать покупателей. За последнюю неделю стоимость яблока сорта "Гала" существенно снизилась.

- Первые малообъемные партии яблок "Гала" уже с 30 августа поступали на рынок в диапазоне 12-14 грн/кг, - говорят в компании East-Fruit. - Причем по максимальным ценам реализовать можно было только яблоки идеального качества с однородным окрасом и формой.

В последующие дни цены пошли вниз. По информации EastFruit, буквально за несколько дней цена на этот сорт снизилась до 8-12 грн/кг. При этом активного спроса со стороны покупателей отмечено не было.

И цены на яблоки в этом сезоне, скорее всего, будут низкими. Аграрии говорят, что урожай зимних сортов может оказаться существенно выше показателей прошлого года. Эксперты говорят, что в этом году стоимость яблок может упасть ниже показателей 2018 года, когда был собран рекордный урожай.



