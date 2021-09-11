Что будет с ценами на продукты до конца года?

В этом году погода позволит украинским аграриям собрать рекордный урожай зерновых. Правда, ждать дешевого хлеба и муки не приходится – если цены на мировых рынках будут оставаться высокими, то и в наших магазинах эти продукты подорожают. Но не хлебом единым живут граждане, поэтому мы решили выяснить, что будет с другими продуктами питания.Пора запасаться овощами
Традиционно в сентябре хозяйственные граждане закупаются овощами на зиму. На оптовых рынках они забивают багажники машин сетками с луком и картошкой. Возможно, им проще было бы покупать это по мере необходимости на рынках и в магазине, а не заниматься заготовкой и хранением запасов на зиму, но опыт предков не позволяет отказаться от этой привычки.
К тому же цены в сентябре самые низкие на овощи нового урожая, а кто знает, что там будет зимой. Кстати, в этом году цены на некоторые овощи ниже прошлогодних.
По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, по сравнению с прошлым годом, на 14% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым месяцем на 16% потеряли в цене морковь и свекла, 7% — картофель, 4% — капуста и лук.
Эксперты говорят, что цены на картофель могут продолжать снижаться вплоть до конца октября. По данным профильного издания AgroTimes, цена на картофель стабилизируется только в ноябре, когда его полностью соберут и заложат в хранилища. До этого времени картошка точно не должна подорожать.
Фермеры говорят, что в этом году они прогнозируют цену на картофель на уровне 5-6 грн за килограмм. Если же цена будет падать ниже этих отметок, то чиновники могут попытаться искусственно поднять цены. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что Украина введет эмбарго на импорт российского и белорусского картофеля. Это со временем может привести к росту цен на внутреннем рынке.
А вот луком уже можно закупаться. Похоже, он сейчас находится на минимальных в этом году ценовых уровнях. Мониторинг цен на оптовых рынках южных областей показывает рост цен на лук длительного хранения. Эксперты Agro-Timesговорят, что несколько дней назад фермеры предлагали лук длительного хранения по 6 грн/кг, а сейчас цена выросла до 7-7,5 грн/кг.
Что касается цен на свеклу и морковь, то тут пока прогнозы делать рано. Сбор этих культур начнется ориентировочно через месяц, и урожайность во многом будет зависеть от погоды, которая установится в ближайшие недели.Зимние яблоки будут дешевыми
В этом году яблоки, которые могут храниться до следующего лета, собирают в среднем на две недели позже. Виновата в этом все та же поздняя весна. Несмотря на это, первые данные относительно урожая и цен на яблоки должны порадовать покупателей. За последнюю неделю стоимость яблока сорта "Гала" существенно снизилась.
- Первые малообъемные партии яблок "Гала" уже с 30 августа поступали на рынок в диапазоне 12-14 грн/кг, - говорят в компании East-Fruit. - Причем по максимальным ценам реализовать можно было только яблоки идеального качества с однородным окрасом и формой.
В последующие дни цены пошли вниз. По информации EastFruit, буквально за несколько дней цена на этот сорт снизилась до 8-12 грн/кг. При этом активного спроса со стороны покупателей отмечено не было.
И цены на яблоки в этом сезоне, скорее всего, будут низкими. Аграрии говорят, что урожай зимних сортов может оказаться существенно выше показателей прошлого года. Эксперты говорят, что в этом году стоимость яблок может упасть ниже показателей 2018 года, когда был собран рекордный урожай.
Эксперты считают, что цены на яблоки в этом сезоне будут низкими. Фото: pixel2013 с сайта pixabay
А вот грецкие орехи в этом году будут дорогими. Сейчас началась уборка ранних сортов, и урожай хорошим пока назвать не могут – орех оказался мокрым из-за недавних дождей.
- Оптовые цены на грецкий орех в скорлупе и на ядро грецкого ореха пока что существенно выше, чем годом ранее,- констатируют эксперты EastFruit. - В среднем производитель может получить на 30-33% больше за качественное ядро грецкого ореха, чем в это же время прошлого года, и почти на 70% больше, чем в 2019 году в самом начале сезона.
Правда, через несколько недель цены на этот продукт могут снизиться. Так как, по прогнозам, урожай грецкого ореха, скорее всего, продолжит расти. Но цены останутся выше, чем в прошлом году - в странах, которые продают орехи на мировые рынки, урожай будет ниже среднего, а значит, цены на мировых рынках вырастут, что сделает и украинский орех несколько дороже.Молоко дорожает, но импорт сдерживает цены
В ближайшее время нас ждет новая волна роста цен на молоко и молочную продукцию. На рынке наблюдается дефицит сырья, соответственно, закупочные цены на продукцию селян растет.
Как сообщают в Ассоциации производителей молока, в течение сентября-октября восходящий ценовой тренд будет сохраняться. Высокие цены объясняют тем, что растет стоимость кормов.
- В настоящее время цены на зерновые остаются выше, чем в соответствующий период прошлого года, - сообщают в ассоциации. – Особо сильно выросли так называемые белковые составляющие рационов – цены на них уже на 20-40% выше, чем в прошлом году.
Правда, торговые сети сопротивляются попыткам производителей повышать цены. В частности, они увеличивают поставки импортной более дешевой продукции. Больше всего импортеры наращивают поставки сыров. Так, за первые восемь месяцев этого года импорт сыра оказался на 13% больше, чем за тот же период года прошлого. Это частично сдерживает рост цен на украинскую молочку, но, по прогнозам ассоциации, осенью цены все равно пойдут вверх.Свинина может подешеветь
Высокие цены на корма заставляют производителей повышать цены на мясо. С начала этого года куриное филе подорожало на 19,6%, говядина – на 12,2%, а свинина - на 4,2%.
И, похоже, именно свинина из-за своей стабильной цены может стать основным видом мяса для покупателей в ближайший год. Дело в том, что украинские производители не могут поднять цены из-за того, что в мире свинина дешевеет.
- Цена на свинину в ближайшее время останется без изменений, - сообщили в ассоциации мясной отрасли. – Сейчас цены на свиней в странах с развитым свиноводством уменьшаются. А мировые цены также влияют на цены в Украине, поэтому не исключено, что в сентябре даже возможен спад цены на мировых рынках. Несмотря на подорожание кормов, мы не прогнозируем рост цен на свинину вплоть до середины 2022 года. Аналитики рынка сходятся во мнении, что цены на свиней будут на низком уровне.
А вот курятина может подорожать. Причиной этого называют рост цен на зерновые, которые занимают до 80% в себестоимости производства мяса птицы.