Венедиктова встретилась с президентом ЕСПЧ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во французском Страсбурге встретилась с президентом Европейского суда по правам человека Роберто Спано. На встрече стороны обсудили сотрудничество для предотвращения нарушений прав человека, а также обеспечения реагирования на случаи ненадлежащего обращения правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.





Генпрокурор рассказала, что внимание подчиненного ей ведомства сконцентрировано на противодействии нарушениям прав и свобод человека, запрете пыток, контроле за созданием надлежащих условий содержания в местах заключения, обеспечении надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.





"Украина - один из антилидеров по жалобам граждан в ЕСПЧ и нам важно изменить эту ситуацию", - подчеркнула Венедиктова.













Она добавила, что был доработан проект Стратегии предотвращения и противодействия пыткам в системе уголовной юстиции на 2021-2023 годы и операционный план.





"Также мы организовали изучение уголовных производств, в которых констатировано неэффективность расследования. По его результатам отменены постановления о закрытии производств, предоставлено указания и мы контролируем состояние их выполнения", - отметила генпрокурор.





По ее словам, на сегодняшний день обнаруживается значительно больше фактов ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.





Венедиктова также добавила, что в Украине активизирована работа прокуратуры по контролю за условиями содержания заключенных.





Помимо этого генпрокурор отметила важность сотрудничества с Европейским судом по правам человека в сфере противодействия нарушениям прав граждан на Донбассе и в Крыму.





"В производстве Европейского суда по правам человека сейчас находятся четыре межгосударственных дела Украины против России. Мы координируем усилия с Минюстом и МИДом для эффективного представительства государства в международных судебных инстанциях", - отметила Венедиктова.





В свою очередь Роберто Спано заявил о важности состоявшейся реформы прокуратуры и необходимости судебной реформы в Украине.





Напомним, накануне Ирина Венедиктова побывала на заседании в Гааге по делу МН17. В частности, она слушала выступления родственников погибших при сбитии Боинга над Донбассом.



