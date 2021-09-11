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Новости
Украина
11 сентября 21, 10:49
Венедиктова встретилась с президентом ЕСПЧ
Ирина Венедиктова.
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Стороны обсудили сотрудничество для предотвращения нарушений прав и свобод человека, контроль за надлежащими условиями содержания в местах заключения
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во французском Страсбурге встретилась с президентом Европейского суда по правам человека Роберто Спано. На встрече стороны обсудили сотрудничество для предотвращения нарушений прав человека, а также обеспечения реагирования на случаи ненадлежащего обращения правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Генпрокурор рассказала, что внимание подчиненного ей ведомства сконцентрировано на противодействии нарушениям прав и свобод человека, запрете пыток, контроле за созданием надлежащих условий содержания в местах заключения, обеспечении надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.

"Украина - один из антилидеров по жалобам граждан в ЕСПЧ и нам важно изменить эту ситуацию", - подчеркнула Венедиктова.



Она добавила, что был доработан проект Стратегии предотвращения и противодействия пыткам в системе уголовной юстиции на 2021-2023 годы и операционный план.

"Также мы организовали изучение уголовных производств, в которых констатировано неэффективность расследования. По его результатам отменены постановления о закрытии производств, предоставлено указания и мы контролируем состояние их выполнения", - отметила генпрокурор.

По ее словам, на сегодняшний день обнаруживается значительно больше фактов ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.

Венедиктова также добавила, что в Украине активизирована работа прокуратуры по контролю за условиями содержания заключенных.

Помимо этого генпрокурор отметила важность  сотрудничества с Европейским судом по правам человека в сфере противодействия нарушениям прав граждан на Донбассе и в Крыму.

"В производстве Европейского суда по правам человека сейчас находятся четыре межгосударственных дела Украины против России. Мы координируем усилия с Минюстом и МИДом для эффективного представительства государства в международных судебных инстанциях", - отметила Венедиктова.

В свою очередь Роберто Спано заявил о важности состоявшейся реформы прокуратуры и необходимости судебной реформы в Украине.

Напомним, накануне Ирина Венедиктова побывала на заседании в Гааге по делу МН17. В частности, она слушала выступления родственников погибших при сбитии Боинга над Донбассом.

Источник: https://korrespondent.net/
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