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Новости
Украина
11 сентября 21, 11:09
Кулеба: Нужно следить за учениями РФ и Беларуси
Дмитрий Кулеба
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Украинские военные приведены в соответствующую степень боевой готовности, дипломаты также отслеживают ситуацию.
Российско-белорусские учения Запад-2021 несут очень серьезные риски для Украины, поэтому за ними необходимо пристально следить, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 10 сентября.

"Что касается учений Запад-2021, то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно это делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал глава МИД.

Своим мнением относительно учений России и Беларуси в эфире программы также поделился командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, который подтвердил, что разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию.

При этом Наев подчеркнул, что украинские военные знают, какие меры нужно принять в связи с маневрами.

"У нас есть военные части, которые находятся в разных степенях готовности, мы завершили планирование, силы и средства к адекватному реагированию по усилению обороны государственной границы готовы. Зенитно-ракетные войска, истребительная авиация получили соответствующие задания, находятся также в соответствующих степенях боевой готовности", - уточнил он.

Напомним, учения Запад-2021 стартовали накануне на пяти белорусских полигонах и девяти российских. Ожидается, что это будут самые массовые маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет, поскольку в них примут участие приблизительно 200 тысяч солдат.

Украина же, в свою очередь, запланировала масштабные учения с военными из стран НАТО - Объединенные усилия-2021, которые пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.

Источник: https://korrespondent.net/
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