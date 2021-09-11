Кулеба: Нужно следить за учениями РФ и Беларуси

Российско-белорусские учения Запад-2021 несут очень серьезные риски для Украины, поэтому за ними необходимо пристально следить, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 10 сентября.





"Что касается учений Запад-2021, то мы должны очень внимательно за ними следить. Именно это делают наши военные и дипломаты, потому что те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень серьезные риски. И все мы понимаем, что если Россия поглотит Беларусь в той или иной форме, то мы получим еще тысячу километров источника опасности для суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал глава МИД.





Своим мнением относительно учений России и Беларуси в эфире программы также поделился командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, который подтвердил, что разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию.





При этом Наев подчеркнул, что украинские военные знают, какие меры нужно принять в связи с маневрами.





"У нас есть военные части, которые находятся в разных степенях готовности, мы завершили планирование, силы и средства к адекватному реагированию по усилению обороны государственной границы готовы. Зенитно-ракетные войска, истребительная авиация получили соответствующие задания, находятся также в соответствующих степенях боевой готовности", - уточнил он.





Напомним, учения Запад-2021 стартовали накануне на пяти белорусских полигонах и девяти российских. Ожидается, что это будут самые массовые маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет, поскольку в них примут участие приблизительно 200 тысяч солдат.





Украина же, в свою очередь, запланировала масштабные учения с военными из стран НАТО - Объединенные усилия-2021, которые пройдут с 22 по 30 сентября на украинских полигонах и в Азово-Черноморской акватории.



