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Украина
11 сентября 21, 11:24
Сутки на Донбассе: один погибший, трое раненых
Донбасс
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За минувшие сутки противник восемь раз обстреливал позиции украинских военных. Также в ООС зафиксировали пролет двух вражеских беспилотников.
Один украинский военный погиб, еще трое получили осколочные ранения в результате обстрелов со стороны сепаратистов на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины; с начала текущих суток субботы противник дважды открывал огонь. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи военных транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести", – сказано в утренней сводке.

По состоянию на 7:00 субботы, 11 сентября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Новогнатовки противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм. Вблизи Золотого-4 наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 10 сентября, зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

В районе Попасная противник трижды вел огонь с автоматических станковых гранатометов и минометов 120-калибра. Также были обстреляны украинские позиции у Золотого-4 из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Водяного сепаратисты применили гранатометы различных систем.

Кроме того, на Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет двух вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

Источник: https://korrespondent.net/
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