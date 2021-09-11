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Новости
Украина
11 сентября 21, 11:25
В Украине за сутки 3,8 тысяч случаев COVID
COVID-19
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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области, в городе Киев, а также на Харьковщине.
За минувшие сутки в Украине выявили 3 869 новых подтвержденных случаев коронавируса, что на пару сотен больше, чем за день до этого.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1102 человека;
летальных случаев - 69;
выздоровели - 1738 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 33162 лица,
методом ИФА - 7879 человек,
экспресс-тестами - 24364 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2314423 лица;
выздоровели - 2220611 человек;
летальных случаев - 54 320;
проведения ПЦР-тестов - 12250193.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 89 случаев;
Днепропетровская область - 278 случаев;
Донецкая область - 188 случаев;
Житомирская область - 162 случая;
Закарпатская область - 38 случаев;
Запорожская область - 186 случаев;
Ивано-Франковская область - 118 случаев;
Киевская область - 149 случаев;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 131 случай;
Львовская область - 379 случаев;
Николаевская область - 49 случаев;
Одесская область - 215 случаев;
Полтавская область - 82 случая;
Ровенская область - 110 случаев;
Сумская область - 91 случай;
Тернопольская область - 135 случаев;
Харьковская область - 341 случай;
Херсонская область - 67 случаев;
Хмельницкая область - 119 случаев;
Черкасская область - 124 случая;
Черновицкая область - 251 случай;
Черниговская область - 98 случаев.

Источник: https://korrespondent.net/
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