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Украина
11 сентября 21, 11:27
Украина наращивает темпы вакцинации
вакцина
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Уже несколько дней в стране увеличивается число сделанных прививок от коронавируса. На данный момент одной дозой привиты 5,8 млн украинцев, а полностью вакцинированы - 4,7 млн.
За минувшие сутки в Украине было иммунизировано 183 527 человек, что стало новым рекордом. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"183 527 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 10 сентября 2021. Одну дозу получили 71 388 человек полностью иммунизированы – 112 139 человек", – сообщили в МОЗ.

Отмечается, что в течение суток работало 994 мобильных бригад, 2 959 пунктов прививки, 347 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу – 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 730 712 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 10 591 352 прививки.

Источник: https://korrespondent.net/
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