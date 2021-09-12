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Новости
Украина
11 сентября 21, 21:07
На нефтебазе в оккупированном Донецке прогремел взрыв.ВИДЕО
Взрыв
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Взрыв произошел в Кировском районе оккупированного города

Сегодня, 11 сентября на нефтяной базе в неподконтрольном украинской власти городе Донецке произошел мощный взрыв.

Об этом в Telegram сообщил так называемый "руководитель городской администрации" Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, взрыв произошел в Кировском районе Донецка.

"Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе. Спецслужбы работают, причина происшествия выясняется", — написал Кулемзин.


Ранее заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила, что Украина сможет выплатить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в ходе войны на Донбассе на подконтрольной ныне правительству территории, за три-четыре года.

За год до этого вице-премьер-министр по европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба, ныне являющийся министром иностранных дел, заявлял, что финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Россия восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации.

В Офисе президента тогда заявляли, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса нужно не менее 372 млн евро.

Напомним, в сентябре 2019 года неподконтрольном украинской власти городе Донецк на Донбассе в среду, 25 сентября, возник крупный пожар.

Через месяц в Донецке неизвестные взорвали базовую станцию мобильного оператора "Феникс", который нелегально работает в так называемой "ДНР".
Delo
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