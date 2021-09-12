ВСУ попали под мощный обстрел второй раз за день

Сепаратисты в субботу, 11 сентября, в очередной раз совершили обстрел украинских позиций. Об этом сообщает ОТГ Север.

Известно, что в результате обстрелов сепаратистов один из наших защитников получил ранения несовместимые с жизнью.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - добавляют в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в результате вражеского огня один наш военнослужащий получил ранение несовместимо с жизнью. Также восемь наших защитников получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы.