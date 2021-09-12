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Украина
12 сентября 21, 09:54
Число отравившихся школьников в Хмельницком выросло
больница
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В различные медицинские учреждения, в том числе к семейным врачам, уже обратилось 92 ребенка.
Количество детей, отравившихся в пищеблоке учебного заведения в Хмельницком, выросло до 92, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщили правоохранители, информацию о первых 4 случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных детей и лечащихся дома растет.

Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе к семейным врачам, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии".

В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Источник: https://korrespondent.net/
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