МОК одобрил идею провести Олимпиаду в Украине

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Офис президента Украины.





В сообщении указано, что Бах "поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".





"Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта", - говорится в сообщении.





Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой Международного олимпийского комитета возможность проведения Олимпиады в Украине.



