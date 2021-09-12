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Новости
Украина
12 сентября 21, 10:07
МОК одобрил идею провести Олимпиаду в Украине
Олимпиада
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Владимир Зеленский надеется, что в Украине пройдут главные спортивные соревнования четырехлетия.
Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах поприветствовал идею провести Олимпиаду в Украине. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает Офис президента Украины. 

В сообщении указано, что Бах "поприветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

"Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта", - говорится в сообщении. 

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что обсудит с главой Международного олимпийского комитета возможность проведения Олимпиады в Украине.

Источник: https://korrespondent.net/
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