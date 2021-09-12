Обострение в ООС: 14 обстрелов, ВСУ понесли потери

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погибли двое военнослужащих ВСУ, еще девять ранены, один получил боевое травмирование, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 сентября.





Указано, что состояние здоровья трех бойцов – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.





Сепаратисты вели обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, из ручных и автоматических станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 калибра и стрелкового оружия.





В частности, из крупнокалиберного оружия враг совершил обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.





Кроме того, противник осуществил многочисленные обстрелы в районе Верхнеторецка из артиллерии 122-го калибра.





В районе Золотого-4 открывался огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.





В районе Старогнатовки сепаратисты применили станковые противотанковые гранатометы.





Вблизи Талаковки и Нью-Йорка велся прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.





Также отмечается, что в районе населенного пункта Нью-Йорк сепаратисты сбросили мины 82-го калибра с помощью беспилотного летательного аппарата.





В районе Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики обстреляли Водяное на Приазовье.





Позиции ООС возле Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.





Также в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.





На обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь. О действиях незаконных вооруженных формирований сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.





"По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в штабе.



