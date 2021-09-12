В Украине более 2 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили 2 196 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 12 сентября.





"Среди них: детей – 236, медработников – 35. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 257 человек; летальных случаев – 22; выздоровели – 499 человек", – говорится в сообщении.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 316 619 человек, выздоровело 2 221 110 человека, летальных случаев – 54 342.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:





Киев - 193

Винницкая область - 56

Волынская - 45

Днепропетровская - 172

Донецк - 57

Житомирская - 114

Закарпатская - 15

Запорожская - 40

Ивано-Франковская - 71

Киевская - 67

Кировоградская - 15

Луганская - 27

Львовская - 117

Николаевская - 48

Одесская - 172

Полтавская - 17

Ровенская - 56

Сумская - 67

Тернопольская - 173

Харьковская - 182

Херсонская - 94

Хмельницкая - 135

Черкасская - 50

Черновицкая - 189

Черниговская - 25.



