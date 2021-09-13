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12 сентября 21, 19:10
На Донбассе погиб военный
военные
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В результате вражеского обстрела на Донбассе один военнослужащий объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью

Сегодня, 12 сентября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрела боевиков российской гибридной армии погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

С начала суток российские террористы трижды обстреливали позиции украинской армии.

Вблизи Нью-Йорка враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, по Невельскому – из стрелкового оружия, а в районе Верхнеторецкого российские оккупанты использовали противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.

В ответ на обстрелы врага украинские военные открывали огонь.

10 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что боевики увеличили интенсивность обстрелов на Донбассе. 

С начала сентября оккупанты атаковали 59 раз, украинские военные открывают ответный огонь – потери врага, по данным разведки, составили шесть убитыми и 12 ранеными.  

11 сентября в результате обстрелов боевиков гибридной армии РФ на Донбассе погибли двое украинских военных, еще девять получили ранения.
liga.net
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