На Донбассе погиб военный

Сегодня, 12 сентября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в результате обстрела боевиков российской гибридной армии погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
С начала суток российские террористы трижды обстреливали позиции украинской армии.
Вблизи Нью-Йорка враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, по Невельскому – из стрелкового оружия, а в районе Верхнеторецкого российские оккупанты использовали противотанковый ракетный комплекс.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.
В ответ на обстрелы врага украинские военные открывали огонь.10 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что боевики увеличили интенсивность обстрелов на Донбассе.