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Новости
Украина
12 сентября 21, 19:13
Названо главное условие встречи Зеленский-Путин
Зеленский
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Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопрос аннексии Крыма.
Российская же сторона, не желает затрагивать эту тему, отметил пресс-секретарь украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы поднять вопрос аннексированного Крыма и ОРДЛО. Однако в Кремле отказываются обсуждать эту тему. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в программе Взгляд с Банковой.

"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться?.. Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - сказал Никифоров.

Он отметил, что ведется вопрос встречи Зеленского и Путина. Однако в данном случае последнее слово за главой Кремля.

"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет", - подчеркнул Никифоров.

По его словам, встреча зависит, по большому счету, от России: "Согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять".

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча украинского и российского президентов до конца 2021 года вряд ли состоится.
Korrespondent
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