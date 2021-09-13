Смерть судьи Печерского суда расследуют как убийство

По факту смерти судьи Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Процессуальное руководство проводит Киевская областная прокуратура, сообщает Офис генпрокурора в воскресенье, 12 сентября.

По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в селе Погребы Броварского района Киевской области.





Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и назначен комплекс экспертиз.





"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", – говорится в сообщении.





Напомним, под Киевом обнаружен мертвым судья Виталий Писанец.





Накануне он находился в гостях у своего друга.Тело судьи лежало на полу гостиной дома, а на его одежде были пятна бурого цвета. При этом телесных повреждений на трупе не было. Умершего судью направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.



Дело ведет Государственное бюро расследований.





Известно, что Виталий Писанец продлевал арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.