Масштабное ДТП: В Киеве столкнулись восемь машин. ФОТО

В Киеве на Столичном шоссе столкнулись восемь легковых автомобилей, пять человек госпитализировали. Об этом вечером в воскресенье сообщила столичная полиция.

- Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении города Обухов, совершил столкновение с попутным автомобилем "Киа". После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксваген", - рассказали в отделе коммуникации.

Среди пяти пострадавших - 11-летний ребенок. Освидетельствование водителя автомобиля "Хонда Аккорд" на приборе "Драгер” показало 1,7 промилле алкоголя.

Следователи начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

В dtp.kiev.ua сообщили, что авария произошла возле базы “Динамо”.