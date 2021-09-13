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Украина
13 сентября 21, 11:29
СМИ рассказали о "плюшках" для вакцинированных
карантин
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Правительство в ближайшие дни утвердит новые правила карантина, которые вступят в силу на следующей неделе, пишут СМИ.
Правительство в ближайшие дни утвердит новые правила карантина, которые вступят в силу на следующей неделе, пишут СМИ.

На этой неделе правительство утвердит новые карантинные ограничения, учитывающие ослабления для вакцинированных от коронавируса. О новых правилах пишет РБК-Украина.

Так, по данным СМИ, спортзалам, кинотеатрам и другим культурным заведениям разрешат не соблюдать в желтой зоне ограничения по заполняемости при условии, что персонал и посетители будут привиты хотя бы одной дозой вакцины.

Также сообщается, что власти не будут вводить обязательную вакцинацию для работников сферы образования.

Кроме того, в "красной" зоне разрешат работать ресторанам при условии вакцинации сотрудников и посетителей, но привитых двумя дозами. Пускать в заведения будут по ковид-сертификатам в приложении Дія или выданным врачами. Также предусмотрено, что люди, которым противопоказана вакцинация, смогут получать специальные справки.

По данным издания, ограничений на работу общественного транспорта вводить не планируют. 

Решение Кабмина ожидается на этой неделе, а вступит оно в силу через неделю.

Ранее Минздрав анонсировал введение желтой зоны по всей стране с 13 сентября, но позже власти признали, что это невозможно до утверждения новых карантинных правил.
Korrespondent
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