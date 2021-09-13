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Новости
Украина
13 сентября 21, 11:36
Байден за членство Украины в НАТО - Зеленский
Джо Байден
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Президент США лично поддержал вступление Украины в Альянс, однако отметил, что это зависит не только от него, рассказал украинский лидер.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в Вашингтоне американский лидер заявил, что Украина должна быть в Североатлантическом альянсе. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN, обнародованном в воскресенье, 12 сентября.

"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО - ред.), но это зависит не только от меня", - процитировал украинский лидер слова американского коллеги.
Также Зеленский озвучил свой ответ Байдену.

"Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет (для Украины - ред.) короче", - сказал глава Украинского государства и добавил, что обсуждение этого вопроса продолжалось около 20-30 минут.

Кроме того, на вопрос журналиста, беспокоится ли Зеленский, что США оставят Украину без поддержки, президент посоветовал не сравнивать Украину и Афганистан.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это - Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - подчеркнул глава государства.

Источник: https://korrespondent.net/
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