Байден за членство Украины в НАТО - Зеленский

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена в Вашингтоне американский лидер заявил, что Украина должна быть в Североатлантическом альянсе. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN, обнародованном в воскресенье, 12 сентября.





"Он сказал: "Я думаю, что вы должны быть там (в НАТО - ред.), но это зависит не только от меня", - процитировал украинский лидер слова американского коллеги.

Также Зеленский озвучил свой ответ Байдену.





"Я знаю, господин президент, однако от вашего решения путь в НАТО станет (для Украины - ред.) короче", - сказал глава Украинского государства и добавил, что обсуждение этого вопроса продолжалось около 20-30 минут.





Кроме того, на вопрос журналиста, беспокоится ли Зеленский, что США оставят Украину без поддержки, президент посоветовал не сравнивать Украину и Афганистан.





"Я не думаю, что мы можем сравнивать это - Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - подчеркнул глава государства.



