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Новости
Украина
13 сентября 21, 12:06
На границе с Польшей откроют новые пункты пропуска
Польша
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Новые пограничные пункты планируют открыть во Львовской и Волынской областях. Дополнительно рассматривается Закарпатская область.
Власти Украины откроют на границе с Польшей три-четыре новых пункта пропуска. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире телеканала Дом в воскресенье, 12 сентября.

"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - уточнил дипломат.
По его словам, новые пограничные пункты появятся во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской. Кроме того, власти рассматривают возможность открытия нового пункта на Закарпатье.

"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, будет пока пешеходный", - отметил Дещица.

Посол объяснил, что в Закарпатской области изучают возможность создания пункта пропуска на границе с Польшей и Словакией. Но проблема в том, уточнил он, что это территории национальных парков: на Закарпатье приграничная зона находится на территории национального парка "Ужанский", в Словакии - "Полонины", в Польше - "Бещадский".

"Словакия, Украина и Польша. Но там еще труднее вести переговоры, потому что этот пункт пропуска находится в заповедной зоне. Поэтому нужно еще разрешение национального парка", - подчеркнул он.

Источник: https://korrespondent.net/
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