В Крыму замглавы Меджлиса ужесточили статью

Бывшему заместителю председателя Меджлиса крымских татар Нариману Джелялову ужесточили обвинение по делу о повреждении газопровода под Симферополем. Адвокат политика Николай Полозов разместил в Facebook обращение подзащитного.





По словам Полозова, Джелялова изначально обвиняли "в пособничестве в совершении диверсии", однако в ходе следственных действий переквалифицировали статью на "полноценное участие" в ней.





Юрист уточнил, что после предъявления обвинений политика допросили. "Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания", - отметил адвокат. Он подчеркнул, что по делу экс-зампреда Меджлиса назначено 12 экспертиз, "некоторые из которых уже проведены".





Следствие запретило защитникам Джелялова разглашать ряд сведений





Кроме того, следствие запретило защитникам Джелялова разглашать следующие сведения: показания лиц, ставших известными в ходе следственных действий (за исключением слов самого фигуранта), а также выводы экспертных исследований и данные участников досудебного производства.





Джелялова содержат в двухместной камере





Полозов рассказал, что Наримана Джелялова содержат в следственном изоляторе Симферополя в двухместной камере с еще одним сокамерником. Состояние здоровья политика - удовлетворительное, настрой - позитивный, уверяет юрист. Он также приложил обращение подзащитного, в котором тот высказывает мнение, что преследование в отношении него доказывает "мстительный характер российской власти".













Президент Украины увязал задержание с работой Крымской платформы





Ранее, 5 сентября, другой адвокат Джелялова - Эмине Авамилева - сообщила, что ее подзащитного подозревают в диверсии в рамках дела о повреждении газопровода под Симферополем. По ее утверждению, политик содержался в пыточных условиях - в наручниках с мешком на голове, без пищи и воды. Джелялов своей вины не признавал. Президент Украины Владимир Зеленский увязал задержание политика с началом работы Крымской платформы.





Госдеп США призвал власти РФ освободить политика





В рамках дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества 3 и 4 сентября прошли обыски дома у пятерых крымских татар, всех их задержали. Чтобы узнать об их судьбе, родственники задержанных, адвокаты и активисты, - всего около 50 человек, - пришли 4 сентября к зданию Федеральной службы безопасности в Симферополе и также были задержаны.





Госдепартамент США обратился к властям России с призывом незамедлительно освободить Наримана Джелялова и еще по меньшей мере 45 крымских татар. "Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер в отношении Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за сопротивление попытке России аннексировать Крым", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. До этого власти в России сочли Меджлис крымских татар экстремистской организацией и запретили его деятельность в РФ.



