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13 сентября 21, 12:33
На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
Донбасс
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Сепаратисты применяли минометы 120 калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 13 сентября.

Так, обстрелы происходили вблизи Нью-Йорка – противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Невельского незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Причепиловки противник дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в районе населенного пункта Зайцево велся обстрел из гранатометов различных систем.

Источник: https://korrespondent.net/
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