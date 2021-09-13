На Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один боец ВСУ, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 13 сентября.





Так, обстрелы происходили вблизи Нью-Йорка – противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Невельского незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия.





В районе населенного пункта Верхнеторецкое враг два раза осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.





Неподалеку Причепиловки противник дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 сепаратисты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





По состоянию на 7:00 утра 13 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в районе населенного пункта Зайцево велся обстрел из гранатометов различных систем.



