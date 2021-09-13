В Украине резко снизился прирост COVID-19

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост существенно упал по сравнению со вчерашним показателем, что традиционно для выходных, сообщает Минздрав утром в понедельник, 13 сентября.





"Среди новых заболевших: детей – 149, медработников – 23. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 833 человек; летальных случаев – 18; выздоровело – 758 человек", – говорится в сообщении.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 317 824 человека, выздоровело 2 221 868 человек, летальных случаев – 54 360.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:





Киев - 166

Винницкая - 44

Волынская - 79

Днепропетровская - 60

Донецк - 18

Житомирская - 88

Закарпатская - 1

Запорожская - 18

Ивано-Франковская - 41

Киевская - 29

Кировоградская - 7

Луганская - 37

Львовская - 86

Николаевская - 45

Одесская - 56

Полтавская - 5

Ровенская - 13

Сумская - 25

Тернопольская - 148

Харьковская - 45

Херсонская - 13

Хмельницкая - 4

Черкасская - 42

Черновицкая - 120

Черниговская - 15



