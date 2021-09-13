Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.44
USD
26.68
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 сентября 21, 12:38
За сутки в Украине сделали 45 тысяч COVID-прививок
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В воскресенье в Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.
В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 45 148 человек. Это намного меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в понедельник, 13 сентября.

При этом первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 118 человек.

Вчера в Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 18 168. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 15 338, Sinovac – 7 813 и AstraZeneca 2 979.

С начала кампании вакцинации привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 5607
Винницкая - 733
Волынская - 336
Днепропетровская - 2755
Донецк - 251
Житомирская - 634
Закарпатская - 260
Запорожская - 623
Ивано-Франковская - 489
Киевская - 1821
Кировоградская - 380
Луганская - 349
Львовская - 2311
Николаевская - 797
Одесская - 2672
Полтавская - 1228
Ровенская - 717
Сумская - 289
Тернопольская - 1357
Харьковская - 3570
Херсонская - 796
Хмельницкая - 367
Черкасская - 673
Черновицкая - 715
Черниговская - 258

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине полностью вакцинированы 4,2 млн человек
За сутки вакцинировано более 130 тысяч украинцев
Половина населения Киева сделала COVID-прививки
В Украине уже более 10 млн COVID-вакцинаций
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В МОЗ анонсировали появление в Украине собственной вакцины
noimageВ Украине резко снизился прирост COVID-19
noimageНа Донбассе погиб боец ВСУ, еще трое ранены
noimageВ Крыму замглавы Меджлиса ужесточили статью
noimageНа границе с Польшей откроют новые пункты пропуска
Лента новостей