За сутки в Украине сделали 45 тысяч COVID-прививок

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 45 148 человек. Это намного меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в понедельник, 13 сентября.





При этом первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 118 человек.





Вчера в Украине работали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививки и 353 центра вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 18 168. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 15 338, Sinovac – 7 813 и AstraZeneca 2 979.





С начала кампании вакцинации привито 5 906 742 человека, из них получили одну дозу – 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 710 944 прививки.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев - 5607

Винницкая - 733

Волынская - 336

Днепропетровская - 2755

Донецк - 251

Житомирская - 634

Закарпатская - 260

Запорожская - 623

Ивано-Франковская - 489

Киевская - 1821

Кировоградская - 380

Луганская - 349

Львовская - 2311

Николаевская - 797

Одесская - 2672

Полтавская - 1228

Ровенская - 717

Сумская - 289

Тернопольская - 1357

Харьковская - 3570

Херсонская - 796

Хмельницкая - 367

Черкасская - 673

Черновицкая - 715

Черниговская - 258



