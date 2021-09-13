В МОЗ анонсировали появление в Украине собственной вакцины

В следующем году в Украине появится собственная вакцина. Это будет вакцина против гриппа. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает в понедельник, 13 сентября, пресс-служба Минздрава.





Отмечается, что ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.





"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах", - сообщил он.





По его словам, это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку).





"Но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин", - считает Кузин.





Он добавил, что это освободит страну от необходимости искать вакцину на рынках Европы.



