В Украине изменили правила карантина

В Украине при введении карантина будут предоставлены привилегии тем, кто вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на решение Кабмина.

Так, согласно новым правилам, COVID-сертификат будет иметь две опции, а также содержать информацию о вакцинации, негативном тесте или выздоровления от коронавируса.

При этом "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе вакцинации. Сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, при этом бумажный вариант документа не будет цветным.

Правительство упростило требования к работе учебных заведений в случае введения "желтой" зоны. Они продолжат работу при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

При этом в "желтой" зоне не будут действовать ограничения, если все участники и не менее 80% организаторов мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Также Кабмин разрешил владельцам заведений самостоятельно решать, предоставлять ли услуги только тем, кто прошел полный курс иммунизации.

В случае введения в регионе "красной" зоны учебные заведения будут работать только если 100% работников педагогического коллектива имеют "зеленый" сертификат о вакцинации.

При этом действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников, работников и организаторов мероприятий и работников кинотеатров, театров "зеленого" COVID-сертификата.

Помимо этого, при наличии "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID при пересечении границы не нужно будет проходить самоизоляцию.

Нововведение касается и граждан, приезжающих из временно оккупированных территорий.

Изменения в постановление №1236 вступят в силу через семь дней с момента публикации документа.

Тем временем в Литве ввели ограничения для людей без COVID-паспорта. В частности, граждане в частности, не смогут посещать ТЦ и кафе, а также пользоваться рядом услуг.