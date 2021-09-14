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Новости
Украина
14 сентября 21, 10:01
Донбасс: Украина передала ОБСЕ ноту протеста из-за обстрелов
ВСУ
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Несмотря на многочисленные обращения, необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было, отметили в штабе ООС.

Украинская сторона СЦКК на встрече 13 сентября передала ноту протеста СММ ОБСЕ в отношении нарушения режима прекращения огня сепаратистами на Донбассе, что привело к ранению 13 и гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины в период 11 и 12 сентября. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 14 сентября.

Указано, что всего в адрес СММ ОБСЕ было предоставлено 109 нот по грубым нарушениям режима прекращения огня со стороны сепаратистов.

"Несмотря на многочисленные обращения, необходимой реакции со стороны вооруженных формирований получено не было", – отметили в штабе.

Отмечается, что в случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны режима прекращения огня, военнослужащие ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением необходимых сил и средств.

Напомним, за сутки 13 сентября сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб еще один украинский военнослужащий.
Korrespondent
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