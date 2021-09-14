В МОЗ заявили о контроле вакцинации в школах

Контролировать вакцинацию среди персонала в школах и других образовательных учреждениях будут несколько государственных структур. Их работа будет направлена на выявления нарушений. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.





Он отметил, что за нарушения персонал учебного заведения будет нести административную ответственность.





"У нас есть контролирующие органы, которые могут проверять вакцинацию. Есть Госпотребслужба, Национальная полиция. Если будет выявлен случай нарушения, то будут жесткие административные санкции", - заявил Ляшко.



