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Украина
14 сентября 21, 12:09
Часть депутатов из-за прогулов лишили выплат
Рада
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Среди тех, кого лишили зарплаты за прогулы - председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
В аппарате Верховой Рады сообщили, что 73 парламентария лишены выплат на выполнение депутатских полномочий за июль. Деньги они не получат из-за прогулов. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщают Українські новини.

Сообщается, что всего им было начислено 45 тысяч гривен, но после подсчета прогулов, деньги решили не давать.

Отмечается, что решение о прекращении выплат принято в связи с пропуском более 30% голосований или 50% заседаний комитета.

В частности, в августе депутатскую зарплату не получат председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палиця, а также депутаты Илья Кива, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей Шахов, Александр Дубинский и Гео Лерос.

Распоряжение о прекращении таких выплат выдает председатель Совета по решению регламентного комитета.

Источник: https://korrespondent.net/
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