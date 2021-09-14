Часть депутатов из-за прогулов лишили выплат

В аппарате Верховой Рады сообщили, что 73 парламентария лишены выплат на выполнение депутатских полномочий за июль. Деньги они не получат из-за прогулов. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщают Українські новини.





Сообщается, что всего им было начислено 45 тысяч гривен, но после подсчета прогулов, деньги решили не давать.





Отмечается, что решение о прекращении выплат принято в связи с пропуском более 30% голосований или 50% заседаний комитета.





В частности, в августе депутатскую зарплату не получат председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сопредседатели фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палиця, а также депутаты Илья Кива, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей Шахов, Александр Дубинский и Гео Лерос.





Распоряжение о прекращении таких выплат выдает председатель Совета по решению регламентного комитета.



