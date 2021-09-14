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Новости
Украина
14 сентября 21, 12:10
Вашингтон выполнит обязательства перед Украиной - Блинкен
Энтони Блинкен
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США намерены выполнить обязательства, которые президент Джо Байден и президент Владимир Зеленский обсуждали около двух недель назад, подчеркнул госсекретарь.
Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом в понедельник, 13 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в свете вывода американских сил из Афганистана. 

Об этом Блинкен заявил отвечая на вопрос конгрессмена Брайана Фицпатрика (республиканец от штата Пенсильвания). Тот спросил госсекретаря, сможет ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - подчеркнул госсекретарь США.

Источник: https://korrespondent.net/
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