Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, у ВСУ новые потери

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 14 сентября.





Так, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.





Неподалеку Верхнеторецкого сепаратисты вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 калибра, а в направлении Нью-Йорка осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.





В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских бойцов из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Катериновки применились гранатометы различных систем и стрелковое оружие.





Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.





Неподалеку Причепиловки сепаратисты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.





В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.





"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – заверили в штабе и добавили, что по состоянию на 7:00 утра вторника вражеских обстрелов не зафиксировали.



