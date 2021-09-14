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Украина
14 сентября 21, 12:22
Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, у ВСУ новые потери
Донбасс
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Сепаратисты применяли артиллерию, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 14 сентября.

Так, вблизи Зайцево противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого сепаратисты вели огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 калибра, а в направлении Нью-Йорка осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 враг открывал огонь по позициям украинских бойцов из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Катериновки применились гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки сепаратисты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра.

В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", – заверили в штабе и добавили, что по состоянию на 7:00 утра вторника вражеских обстрелов не зафиксировали.

Источник: https://korrespondent.net/
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