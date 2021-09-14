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Новости
Украина
14 сентября 21, 12:33
Еще 135 тысяч украинцев вакцинировались от COVID
вакцина
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Первую дозу вакцины получили 54 тысячи человек, а завершили курс иммунизации почти 81 тысяча украинцев.
В Украине от коронавируса привились еще 135 223 человека. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 14 сентября.

Одну дозу вакцины получили 54 523 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 80 700 человек.

За прошедшие сутки население иммунизировали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививания; 353 центра вакцинации.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 961 265 человек. Из них получили одну дозу вакцины - 5 961 263 человека, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 4 884 904 человека.

Всего в Украине уже проведено 10 846 167 прививок.

Напомним, что в Украине резко выросла суточная COVID-смертность. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Также сообщалось, что в Украине изменили правила карантина. Вакцинированные украинцы получат привилегии во время введения карантинных ограничений. Это касается тех, кто окажется в "желтых" и "красных" зонах эпидемситуации.

Источник: https://korrespondent.net/
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