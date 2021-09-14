Еще 135 тысяч украинцев вакцинировались от COVID

В Украине от коронавируса привились еще 135 223 человека. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 14 сентября.





Одну дозу вакцины получили 54 523 человека, полностью иммунизированные (получили две дозы) - 80 700 человек.





За прошедшие сутки население иммунизировали 300 мобильных бригад, 1 004 пункта прививания; 353 центра вакцинации.





Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 5 961 265 человек. Из них получили одну дозу вакцины - 5 961 263 человека, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 4 884 904 человека.





Всего в Украине уже проведено 10 846 167 прививок.





Напомним, что в Украине резко выросла суточная COVID-смертность. Больше всего новых случаев заражения подтвердили в Киеве, Харьковской и Львовской областях.





Также сообщалось, что в Украине изменили правила карантина. Вакцинированные украинцы получат привилегии во время введения карантинных ограничений. Это касается тех, кто окажется в "желтых" и "красных" зонах эпидемситуации.



