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Новости
Украина
14 сентября 21, 12:35
В МОЗ назвали сроки введения желтой зоны в Украине
карантин
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Решения по внедрению желтой зоны карантина принимает госкомиссия под ТЭБ и ЧС, напомнили в Минздраве.
Решение о переводе Украины в желтую зону карантина будет принято, вероятнее всего, на этой неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин  в интервью Лига.net во вторник, 14 сентября.

Введение желтой зоны в стране должна одобрить Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напомнил он.

"Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе", - сказал Кузин.

При этом любая регуляция, касающаяся возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней.

Сейчас Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Эта комиссия будет заседать раз в две недели.

"В зависимости от развития ситуации, можем перейти на еженедельные заседания", - добавил Кузин.

Источник: https://korrespondent.net/
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