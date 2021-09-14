В МОЗ назвали сроки введения желтой зоны в Украине

Решение о переводе Украины в желтую зону карантина будет принято, вероятнее всего, на этой неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Лига.net во вторник, 14 сентября.





Введение желтой зоны в стране должна одобрить Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, напомнил он.





"Решение комиссии должно быть гармонизированным с изменениями в постановлении 1236, которые регулируют ограничения или порядок работы тех или иных зон. Решение о введении или переходе в другую зону принимает исключительно комиссия. Такое решение, вероятнее всего, будет на этой неделе", - сказал Кузин.





При этом любая регуляция, касающаяся возможных ограничений или изменений порядка в работе госучреждений, бизнеса или граждан, должна вступить в силу через семь дней.





Сейчас Украина возвращается в режим регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС. Эта комиссия будет заседать раз в две недели.





"В зависимости от развития ситуации, можем перейти на еженедельные заседания", - добавил Кузин.



