Украина и Турция обсудили производство беспилотников

Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 14 сентября, провел встречу с гендиректором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром, сообщает пресс-служба Минобороны.





На встрече обсуждалось выполнение ранее достигнутых договоренностей, а также возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов Bayraktar TB2 на территории Украины.





Напомним, Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий о производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины 14 декабря 2020 года.





На днях стало известно, что для ВСУ закупят еще 24 турецких беспилотника Bayraktar TB2, а потом будут брать на вооружение отечественные дроны.



