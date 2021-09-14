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Новости
Украина
14 сентября 21, 12:59
Украина и Турция обсудили производство беспилотников
Андрей Таран
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Обсуждается возможность производства турецких беспилотных комплексов Bayraktar TB2 на территории Украины.
Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 14 сентября, провел встречу с гендиректором турецкой компании Baykar Makina Халуком Байрактаром, сообщает пресс-служба Минобороны.

На встрече обсуждалось выполнение ранее достигнутых договоренностей, а также возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов Bayraktar TB2 на территории Украины.

Напомним, Таран подписал соглашения с турецкими компаниями о передаче технологий о производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины 14 декабря 2020 года.

На днях стало известно, что для ВСУ закупят еще 24 турецких беспилотника Bayraktar TB2, а потом будут брать на вооружение отечественные дроны.

Источник: https://korrespondent.net/
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