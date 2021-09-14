Шмыгаль не видит кадровых проблем в Кабмине

Премьер-министр Денис Шмыгаль не имеет претензий к составу своего Кабмина. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 14 сентября.





Премьер-министр отказался называть фамилии министров, которые могут уйти в отставку в ближайшее время.





"Давайте доживем и посмотрим... У меня претензий к Кабмину нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных кадровых ротациях в правительстве.





По его словам, в роботе некоторых министерств есть незначительные нюансы и их нужно исправлять, но они не настолько значительные, чтобы поднимать кадровый вопрос.





"Конечно, хочется, чтобы правительство работало идеально. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно ошибки могут быть. Но таких претензий, чтобы сейчас рассказывать кому-то о чем-то, у меня нет. Я так и говорю - давайте посмотрим", - отметил Шмыгаль.



