Киев рассчитывает на транш МВФ в этом году

Власти Украины рассчитывают получить транш МВФ в 750 млн долларов в конце ноября - декабре. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.





"Мы выполнили все условия, все бенчмарки, которые были прописаны в меморандуме с МВФ. Поэтому мы ожидаем позитивного завершения миссии. И ждем, что ориентировочно в конце ноября - начале декабря будет возможен транш МВФ. После миссии проходит 5-7 недель подготовки и заседания board МВФ, и сразу после этого идет транш", - сказал он.





Шмыгаль не видит причин для того, чтобы МВФ отказал в предоставлении транша.





"На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", – сказал он.





Также премьер сообщил, что миссия МВФ начнет работу в Украине 18 сентября.





"Миссия, скорее всего, будет онлайн. Потому что растет количество заболеваемости на COVID-19. А при росте больных COVID, они совершают онлайн-миссии", - пояснил Шмыгаль.





Также премьер сообщил, что в ноябре ожидается транш в 600 млн евро от Евросоюза.



