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Новости
Украина
14 сентября 21, 19:27
Деркач о попытке Порошенко сорвать президентские выборы
Деркач
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Инцидент в Керченском проливе осенью 2018 года был провокацией за которой стоял тогдашний Президент Украины Петр Порошенко.

Её целью было введение чрезвычайного положения и отмена выборов. Об этом сообщил народный депутат Андрей Деркач в интервью изданию Страна.

"Только осенью 2018 года он (Порошенко - прим.ред) понял, что выборы пойдут не в его пользу. Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы", - отмечает Деркач.

По словам Андрея Деркача, провокацию планировалось повторить ещё раз.

"Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение и повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов. Но, благо, на тот момент министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность за действия гетьмана.  И эта история не сложилась", - сообщает нардеп.

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25 ноября 2018 года корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. 

Украинские войска приведены в полную боевую готовность

Все 24 члена украинских экипажей были арестованы российскими властями, 6 из них получили ранения. 

26 ноября 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения сроком на 60 суток.

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Напоминаем, что Андрей Деркач внесен в санкционный список по предложению СНБО. Санкции вступили в силу указом президента от 21.08.
kp.ua
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