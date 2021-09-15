В Крыму планируют построить курортный город

В Сакском районе Крыма оккупационные власти планируют построить новый курортный город. Об этом сообщает сепаратистские СМИ.





Как заявил так называемый "глава республики" Сергей Аксенов, крупные игроки якобы готовы построить населенный пункт на 50 тысяч жителей.





"Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержана нами. Сейчас идут расчеты. Это западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - отметил он.





По его словам, объем номерного фонда в новом городе превысит 10 тысяч.



