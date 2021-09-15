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Новости
Украина
15 сентября 21, 09:44
В Украине продлят действие COVID-сертификата
COVID-сертификат
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Глава Минздрава анонсировал увеличение срока действия паспорта вакцинации на полгода.
Власти Украины решили продлить срок действия международных свидетельств о вакцинации от коронавируса с шести месяцев до года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ТСН во вторник, 14 сентября.

По его словам, граждане, у которых COVID-сертификат оформлен только до декабря, могут не волноваться.

"Анонсирую продление действия "ковидного" сертификата, который ранее имел срок действия шесть месяцев, на один год", - уточнил глава Минздрава.

Также Ляшко напомнил, что привитые украинцы в случае ужесточения в стране карантина будут иметь ряд привилегий: посещать спортзалы, массовые мероприятия и другие.

При этом владельцам бизнеса предоставят выбор: либо работать с ограничениями, действующими в той или иной зоне карантина, либо принимать исключительно вакцинированных от COVID-19 клиентов.

Источник: https://korrespondent.net/
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